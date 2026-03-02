Actualizan el valor de la UMA: fijan en $86.350 la unidad para calcular honorarios de abogados

El Superior Tribunal de Justicia estableció el nuevo monto de la Unidad de Medida Arancelaria, que impacta directamente en la regulación de honorarios de letrados y procuradores en Santiago del Estero.

Hoy 17:57

La Sala de Superintendencia del Superior Tribunal de Justicia de Santiago del Estero dispuso la actualización del valor de la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), parámetro que se utiliza para la fijación de honorarios profesionales de abogados y procuradores en la provincia.

La medida se enmarca en lo establecido por la Ley Provincial Nº 7381, normativa que regula la determinación de los honorarios de los letrados y procuradores que ejercen la profesión en Santiago del Estero.

De acuerdo con lo resuelto por el Alto Cuerpo y conforme a lo previsto en el artículo 15 de la citada ley, se fijó el valor de la UMA en $86.350.

La actualización responde al mecanismo previsto en la legislación vigente, que establece que el monto de la unidad arancelaria debe equivaler al tres por ciento (3%) de la asignación que percibe un juez de primera instancia.

De este modo, el nuevo valor impactará en todos los procesos judiciales en los que corresponda regular honorarios profesionales, sirviendo como referencia para su cálculo en las distintas instancias y fueros del ámbito provincial.