¿Habrá fútbol el fin de semana? analizan levantar el paro y que siga rodando la pelota

Este martes habrá reunión de Cómite Ejecutivo en AFA para discutir esta situación.

Hoy 18:06

El Comité Ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se reunirá este martes al mediodía para analizar si confirma o levanta el paro que paralizó el certamen, en medio de una fuerte disputa institucional y judicial que tiene en el centro de la escena al presidente del ente, Claudio Tapia.

La medida fue anunciada tras la citación a indagatoria de dirigentes de AFA en una causa judicial por presuntas irregularidades fiscales, que según la acusación implican retenciones de aportes y tributos por un monto millonario. La AFA remarcó que no existe una deuda exigible y que los pagos cuestionados se realizaron voluntariamente antes de sus vencimientos, argumentación que está en análisis ante la Cámara de Apelaciones.

El paro implica la suspensión de todos los partidos programados entre el 5 y el 8 de marzo, incluyendo la totalidad de la novena fecha del Apertura, afectando encuentros como Central Córdoba - Boca, River – Atlético Tucumán y San Lorenzo – Independiente, entre otros.

La medida, impulsada tras un pedido de los clubes, generó un respaldo unánime por parte de los clubes, que expresaron su apoyo a AFA y su rechazo a la situación judicial.

La reunión de este martes será clave para determinar si la huelga se mantiene o si finalmente se levantará la suspensión de la fecha.

En medio del clima de tensión con el Gobierno Nacional —al cual la AFA acusa de “persecución”— y tras la reciente liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela, el desenlace de este cónclave podrá definir el regreso del fútbol profesional en la Argentina.