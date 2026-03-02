Patricia Bullrich invitará a Nahuel Gallo al Senado: las primeras horas del gendarme en Argentina

La ex ministra de Seguridad fue hasta el aeropuerto de Ezeiza por la madrugada del lunes para presenciar el momento en el que el efectivo regresó al país.

Hoy 18:07

El domingo por la noche, luego de escuchar el discurso del presidente Javier Milei en el Congreso, Patricia Bullrich pasó por la Quinta de Olivos y luego se dirigió al aeropuerto de Ezeiza para recibir a Nahuel Gallo, quien regresó a la Argentina en un vuelo privado después de haber estado casi 500 días secuestrado por la dictadura venezolana.

La referente del oficialismo todavía estaba al frente del Ministerio de Seguridad cuando el gendarme fue ilegalmente detenido en diciembre del 2024, cuando intentó ir a Caracas para visitar a su pareja, por lo que desde ese momento siguió de cerca la situación.

Aunque desde hace algunos meses dejó el Gabinete para asumir su banca como senadora, no dejó de interiorizarse en el asunto y fue su sucesora, Alejandra Monteoliva, la que le confirmó que el uniformado había sido liberado de la cárcel El Rodeo, donde se encontraba cautivo.

Poco después, también tomó conocimiento de que desde el aeropuerto de San Fernando había despegado con rumbo a la capital bolivariana un avión con dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cuando supo que todo era parte de una operación para repatriar a Gallo, quien ya estaba en camino hacia Buenos Aires, Bullrich decidió ir junto a Monteoliva hasta Ezeiza para darle la bienvenida.