Carnavales de Bandera 2026: prometen una noche récord con comparsas y shows en vivo

Será el próximo 7 de marzo y participará toda la familia.

Hoy 18:54

La ciudad de Bandera se prepara para vivir una fiesta histórica este 7 de marzo con los Carnavales 2026, que abrirán las puertas del corsódromo a las 20 horas sobre la avenida de los Agricultores.

A las 21.30 está prevista la apertura oficial con una puesta en escena imperdible bajo la dirección de Leo Piccinatto, marcando el inicio de una noche que promete brillo, música y color para toda la familia.

Luego del espectáculo inaugural, el corsódromo vibrará con el desfile de las comparsas: Profesía de Quimilí, última campeona; Fantasía y Pakarin de Bandera; y el cierre estará a cargo de Arayé, proveniente de Porteña, Córdoba. En el escenario central, el show en vivo tendrá figuras de primer nivel como Los Caligaris, Mario Pereyra y Dany Hoyos, además de DJs en vivo para mantener la energía bien arriba durante toda la velada.

Desde la organización anticipan un carnaval récord, no solo por la convocatoria sino también por el movimiento que genera en la ciudad, donde las instituciones locales tendrán su momento especial con la venta de comidas y bebidas.

Las entradas anticipadas cuestan $15.000 para mayores de 11 años; en boletería la general será de $25.000; jubilados con credencial abonarán $10.000, mientras que niños de 0 a 10 años y personas con discapacidad con CUD ingresarán sin cargo. Una noche pensada para celebrar a lo grande, con tradición, talento y el espíritu festivo que distingue a Bandera.