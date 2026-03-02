Violento choque entre un auto y una moto en Presbítero Gorriti y Colón

Ocurrió este lunes a la tarde. La policía tuvo que intervenir en el lugar.

Hoy 20:35

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes a la tarde entre una moto y un auto, aparentemente afectado a una empresa de remis.

Fuentes policiales confirmaron que el hecho se registró pasada las 18 en la equina de Presbítero Gorriti y Colón.

El hombre, que viajaba en la moto, quedó tendido en la cinta asfáltica. En tanto que el auto, sufrió considerables daños materiales y su conductor resultó ileso.

Efectivos de la Seccional 5ª investigan las circunstancias del hecho.