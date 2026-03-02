Conmoción en el barrio San Martín: investigan la muerte de una mujer de 87 años hallada en su vivienda

La víctima fue encontrada sin vida en su casa de Pasaje Libarona al 200. La Fiscalía ordenó pericias para determinar las circunstancias del fallecimiento.

Hoy 19:36

Un llamado telefónico alertó este lunes sobre la presencia de una persona sin signos vitales en una vivienda del barrio San Martín, lo que motivó la intervención policial en el lugar.

El hecho se registró alrededor de las 14:30 en un domicilio ubicado en Pasaje Libarona N° 211, donde los efectivos constataron el fallecimiento de una mujer de 87 años, identificada como Luisa Felizarda Córdoba, quien fue encontrada sin vida en el interior del inmueble.

De acuerdo con el parte oficial, un familiar habría advertido la situación momentos antes y dio aviso inmediato a las autoridades, lo que permitió la rápida llegada del personal policial.

La fiscal de turno, Dra. Pérez Vincens, dispuso la intervención de personal de Criminalística y profesionales de la salud, quienes trabajaron en el lugar para constatar el deceso y llevar adelante las pericias correspondientes.

Las circunstancias del hecho son materia de investigación, mientras se aguardan mayores precisiones oficiales sobre lo ocurrido.