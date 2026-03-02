Mastantuno, expulsado y silbado por el Bernabéu en la dura derrota del Real Madrid

Por la fecha 26 de La Liga española, el jugador de la Selección Argentina recibió una roja directa tras un conflicto que tuvo con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz, en la caída 1-0 ante Getafe.

Hoy 19:50

Franco Mastantuono vivió una noche amarga en el Real Madrid. El cordobés fue expulsado tras un cruce verbal con el árbitro Alejandro Muñiz Ruiz en la caída 1-0 ante Getafe CF, por la fecha 26 de La Liga.

La acción ocurrió en los minutos finales del encuentro, cuando el ex River intercambió palabras con el juez mientras se disponía a ejecutarse un lateral. Muñiz Ruiz no dudó y le mostró la tarjeta roja directa. En su camino hacia los vestuarios, Mastantuono fue silbado por parte del público en el Santiago Bernabéu.

La derrota profundiza el mal momento del “Merengue”, que venía de caer 2-1 frente a CA Osasuna. El conjunto blanco quedó segundo en el campeonato con 60 puntos, a cuatro del líder, FC Barcelona, que en esta jornada goleó 4-1 a Villarreal CF.

Para Mastantuono se trata de la primera expulsión de su carrera profesional. En su temporada debut con la “Casa Blanca”, el juvenil debió atravesar una pubalgia que lo marginó durante algunas semanas, aunque acumula 25 partidos disputados, con tres goles y una asistencia.

El revés deportivo y la roja directa marcan un capítulo complejo en su proceso de adaptación al fútbol español, en un tramo decisivo de la temporada para el Real Madrid.