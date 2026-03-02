El Banco Central pagó USD 1.004 millones de deuda y las reservas volvieron a superar los USD 46.000 millones

La autoridad monetaria canceló vencimientos de los Bopreal mientras continúa con la compra de divisas. Acumula 39 jornadas consecutivas sumando dólares y ya alcanzó más de USD 2.700 millones en 2026.

Hoy 19:46

En paralelo a una nueva compra de divsas, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) pagó un vencimiento de deuda de USD 1.004 millones correspondientes a los Bonos para la Reconstrucción de la Argentina Libre (Bopreal). Aún así, las reservas internacionales volvieron a superar los USD 46.000 millones por la recomposición de encajes bancarios y la suba de la cotización del oro.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El desembolso se cubrió con parte de las divisas que la entidad que conduce Santiago Bausili adquirió a lo largo del año y abarcó capital e intereses de la serie 3 de los Bopreal. Este bono, emitido por la propia autoridad monetaria, se destinó a empresas que debían cancelar deudas comerciales con el exterior. El instrumento facilitó la cancelación de compromisos con proveedores internacionales a través de un título en moneda extranjera, aunque bajo legislación argentina.

En paralelo, el BCRA completó 39 jornadas consecutivas sumando dólares a sus reservas, tanto en el mercado de cambios como a través de acuerdos con contrapartes del exterior. Este lunes, incorporó USD 70 millones, llevando el acumulado anual a más de USD 2.700 millones, lo que equivale a casi el 28% de la meta prevista para 2026.

Durante la llamada “fase 4” del programa económico, la autoridad monetaria alcanzó compras por 2.782 millones de dólares. Solo en febrero, sumó 1.555 millones de dólares. Para financiar estas operaciones, el BCRA emitió pesos sin aplicar instrumentos de absorción monetaria. Posteriormente, el Tesoro absorbió parte de esa liquidez con emisiones de deuda local y en las últimas licitaciones evitó expandir el circulante.

Estimaciones oficiales proyectan que la adquisición neta de dólares podría situarse entre 10.000 y 17.000 millones en 2026, según la demanda de pesos y la disponibilidad de divisas. El titular del BCRA, Bausili, señaló que la evolución de las reservas dependerá tanto de la demanda de moneda local como del ingreso de dólares. Hasta ahora, la autoridad monetaria superó un cuarto del objetivo anual.

El BCRA estableció un tope diario para la compra de divisas equivalente al 5% del volumen negociado en el Mercado Libre de Cambios. También comunicó que está habilitado para adquirir dólares fuera del segmento mayorista mediante acuerdos directos con empresas e instituciones, una estrategia que contribuye a reducir presiones en el mercado.

Las reservas internacionales finalizaron la primera rueda de marzo en 46.517 millones de dólares. Esta cifra implica un alza de USD 957 millones respecto al último día hábil de febrero, dinámica que se explica por la recomposición de los encajes bancarios en moneda extranjera y la suba del valor del oro en los mercados internacionales.

El metal precioso trepó casi 2% a USD 5.343 la onza en medio del conflicto que tensiona a Medio Oriente. El valor de este activo, que es considerado como refugio frente a contextos de incertidumbre, impacta de manera directa en el balance del Banco Central, que mantiene una tenencia cercana a 1,98 millones de onzas troy, lo que equivale a 61,5 toneladas.

El miércoles de la semana pasada, la posición en moneda extranjera del BCRA había alcanzado los USD 46.905 millones, el valor más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor en más de seis años, cuando las reservas se ubicaban en 47.448 millones de dólares.

Entre los factores que moderaron el ritmo de acumulación de reservas se encuentran los pagos de deuda externa realizados por el Tesoro, que adquirió divisas al BCRA para cumplir con esos compromisos y, de esa forma, restó fondos a las reservas.

El flujo de divisas que posibilitó estas compras del Central provino de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de colocaciones de deuda de empresas y gobiernos provinciales. Sobre este último punto, desde las elecciones de medio término de octubre de 2025, el monto total colocado en obligaciones negociables y bonos subsoberanos asciende a 11.000 millones de dólares.



