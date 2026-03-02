La Justicia ordenó reactivar el Instagram de Cinthia Fernández y Facebook podría recibir una fuerte multa

La suspensión generó un fuerte impacto, ya que, según sostiene la defensa, se trata del quinto cierre de la cuenta que sufre Fernández desde 2025, todos vinculados a denuncias automáticas realizadas dentro de la plataforma.
En el planteo judicial, el equipo legal argumentó que la panelista depende económicamente de su actividad en Instagram, ya que la red social representa su principal fuente de ingresos. Por ese motivo, solicitaron que se garantice una instancia previa de revisión antes de aplicar sanciones que afecten su trabajo.
“El juzgado federal n°1 intimó a Facebook Argentina a restituir la cuenta en un plazo no mayor a os dos días”, explicó Castillo al referirse a la resolución judicial.
En ese sentido, el abogado cuestionó el funcionamiento del sistema de sanciones de la plataforma. “El juzgado reconoce que Facebook vulnera garantías esenciales de nuestra sociedad, como lo son el derecho al trabajo. [...] También vulneran la garantía de defensa en juicio, ya que inhabilitan la cuenta sin permitir que el usuario ejerza su derecho a defensa”, expresó Roberto Castillo.
El fallo establece además que el perfil debe ser reactivado y que no podrán aplicarse nuevas suspensiones automáticas sin una revisión previa del caso.
El conflicto entre Fernández y la red social no es nuevo. En diciembre de 2025, la mediática ya había logrado recuperar su cuenta luego de presentar un recurso de amparo impulsado por Castillo junto a especialistas legales y un experto en ciberseguridad.
En aquella oportunidad, la intervención obligó a la plataforma a realizar una revisión manual del caso antes de aplicar nuevas sanciones. Tras recuperar su perfil, la panelista había manifestado públicamente su indignación: “Estoy podrida, pido que me dejen en paz porque yo no jodo a nadie. Con esto mantengo mi casa entera, vivo y como de las redes”.
Según explicó la defensa, el planteo ante el tribunal se apoya en que la actividad laboral de Fernández se desarrolla en el ámbito digital y que las suspensiones automáticas afectan su derecho a trabajar y a ejercer su defensa.
Ahora, con la resolución judicial vigente, Facebook Argentina tiene dos días para restituir la cuenta, en un conflicto que vuelve a poner el foco en el impacto de las decisiones automatizadas de las plataformas sobre quienes utilizan las redes sociales como herramienta de trabajo.