Marco Rubio aseguró que el ataque a Irán fue una acción preventiva: “Había una amenaza inminente”

El secretario de Estado explicó que la decisión se tomó tras confirmar que un ataque israelí desencadenaría represalias inmediatas de Teherán contra fuerzas estadounidenses.

Hoy 19:59

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la operación militar lanzada el sábado contra Irán se anticipó a un ataque inminente contra fuerzas estadounidenses en la región.

Rubio explicó ante la prensa que la decisión de Washington respondió a información de inteligencia que indicaba que Irán planeaba atacar posiciones estadounidenses tras conocer que Israel preparaba su propia ofensiva.

“No íbamos a quedarnos esperando a recibir el golpe antes de responder”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que la amenaza era inminente y que actuar antes de que Irán ejecutara sus planes permitió evitar mayores bajas.

Rubio informó que se reunió en sesión privada con legisladores para detallar los motivos y objetivos de la ofensiva, insistiendo en que la acción fue necesaria para salvaguardar la vida de las tropas desplegadas en la región.