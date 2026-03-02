Marco Rubio aseguró que el ataque a Irán fue una acción preventiva: “Había una amenaza inminente”

El secretario de Estado explicó que la decisión se tomó tras confirmar que un ataque israelí desencadenaría represalias inmediatas de Teherán contra fuerzas estadounidenses.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó que la operación militar lanzada el sábado contra Irán se anticipó a un ataque inminente contra fuerzas estadounidenses en la región.
Rubio explicó ante la prensa que la decisión de Washington respondió a información de inteligencia que indicaba que Irán planeaba atacar posiciones estadounidenses tras conocer que Israel preparaba su propia ofensiva.
“No íbamos a quedarnos esperando a recibir el golpe antes de responder”, sostuvo el funcionario, quien remarcó que la amenaza era inminente y que actuar antes de que Irán ejecutara sus planes permitió evitar mayores bajas.
Rubio informó que se reunió en sesión privada con legisladores para detallar los motivos y objetivos de la ofensiva, insistiendo en que la acción fue necesaria para salvaguardar la vida de las tropas desplegadas en la región.