Una santiagueña ganó un premio internacional en Free Fire junto a una influencer mexicana

Una joven creadora de contenidos de Santiago del Estero logró un importante reconocimiento en el universo gamer al quedarse con el premio a Dúo Dinámico en Free Fire, uno de los videojuegos más populares a nivel mundial. El galardón marcó un hito en su carrera, que ya lleva más de ocho años en el mundo digital.

La influencer, conocida como Luzgaming, celebró el logro en diálogo con Diario Panorama y remarcó el valor simbólico que tuvo para ella. “Significó muchísimo porque trabajo en redes y con Free Fire hace más de 8 años, antes del boom de los influencers y cuando este trabajo no era tan conocido como ahora”, expresó.

El premio lo obtuvo junto a su amiga mexicana Machika, también influencer, y compitieron contra creadores con audiencias masivas. “Le ganamos a youtubers con muchísimos seguidores, por eso fue un gran logro”, destacó.

Además, hizo hincapié en su identidad y en la importancia de visibilizar a la provincia en escenarios internacionales. “Siempre llevo el nombre de Santiago del Estero a donde voy porque me dicen ‘no suenas como Argentina’ y siempre explico que el acento argentino tiene muchísimas variantes, no solo la de Buenos Aires, y es ahí donde nombro mi provincia”, señaló.

Con participaciones en galas realizadas en México, Las Vegas y Los Ángeles, la santiagueña continúa consolidando su carrera fuera del país. También habló del costado emocional del trabajo en redes: “Es un trabajo que te consume mentalmente. Tienes que estar preparado para altas y bajas, comentarios buenos y malos, demasiada ansiedad —como fue mi caso—, pero con personas apoyándote se puede llevar bien la carrera”.

Finalmente, subrayó que su sueño siempre fue crear contenido para todo el mundo. México fue el país que más oportunidades laborales le brindó, trabajando con empresas de videojuegos que confiaron en su proyecto, mientras ella mantiene firme su objetivo de llevar el nombre de Santiago del Estero al plano internacional.