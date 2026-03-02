Maxi López conmovió a todos con un tierno mensaje para su hijo Lando y una foto familiar

El exfutbolista celebró los dos meses que cumplió su hijo.

Hoy 20:14

A una semana de su regreso a Suiza, Maxi López compartió en sus redes sociales un tierno posteo con una foto familiar, para celebrar los dos meses de su bebé Lando.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Felices dos meses, Landito bebé. Te amamos mucho”, escribió el exfutbolista con una foto donde sostenía en brazos a Lando y Elle.

Por su parte, Daniela Christiansson compartió la historia del participante de MasterChef Celebrity (Telefe) en su perfil y agregó unos emojis de corazones. Minutos después, también le dedicó un posteo al bebé.

“Dos meses de vos. #happymonthsarry”, expresó la modelo junto a conmovedora imagen donde se la veía con el bebé a upa.

Cabe recordar que este es el primer cumplemes de Lando que celebra la familia unida, ya que cuando cumplió un mes, Maxi se encontraba en Argentina debido a las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

De igual forma, en los próximos meses el ex de Wanda Nara se mudará con su familia a Argentina para seguir con sus compromisos laborales en el país.