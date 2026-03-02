Un docente de la UNSE fue electo presidente de CONGRIDEC por primera vez en la historia del consorcio

El Dr. José Galiano es docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias.

Hoy 20:27

El Dr. José Galiano, docente e investigador de la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, fue elegido presidente del CONGRIDEC para el período 2026-2028. La designación se concretó durante la asamblea realizada el 25 de febrero y marca un hecho histórico, ya que es la primera vez que un representante de la UNSE accede a la conducción del Consorcio Nacional de Grupos de Investigación en Educación en Ciencias Naturales de la República Argentina.

Galiano llega a la presidencia en su carácter de director del Instituto de Investigación y Estudios en Enseñanza de las Ciencias (IIEEC) de la UNSE, espacio que integra el consorcio junto a otros 22 grupos de distintas universidades del país. La nueva comisión directiva quedó conformada por el Dr. Héctor Odetti (UNL) como vicepresidente; el Dr. Ignacio Idoyaga (UBA) como secretario; como vocales titulares, la Mg. Ana Fuhr Stoessel (UNCPBA) y la Dra. Maricel Occelli (UNC); y como vocales suplentes, el Dr. Francisco Bavera (UNRC), el Dr. Héctor Pedrol (UNSAM) y la Dra. Erica Zorrilla (UNSJ). En tanto, la Dra. Gabriela Lorenzo (UBA) estará a cargo de la Escuela CONGRIDEC, mientras que la Mg. Paola Bustamante (IIEEC-FAyA-UNSE) fue designada secretaria ejecutiva.

La flamante conducción ya trabaja en la organización de la próxima Escuela de Posgrado y una nueva edición del WIDIC, que se desarrollarán en septiembre en la Universidad del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La elección de Galiano no solo representa un reconocimiento a su trayectoria académica, sino también un respaldo al crecimiento sostenido de la investigación educativa en ciencias naturales que impulsa la universidad santiagueña en el escenario nacional.