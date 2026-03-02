Arturo Vidal amenazó a un jugador de la Selección Argentina: “Me lo cruzo y le meto”

El mediocampista chileno Arturo Vidal dejó una frase picante al referirse a Rodrigo De Paul. En su participación en el podcast Enfocados, conducido por el exfutbolista peruano Jefferson Farfán, reconoció que no mantiene una buena relación con el volante argentino tras el último cruce entre Chile y Argentina por las Eliminatorias.

En un adelanto del episodio, Vidal fue consultado sobre con qué jugador no se lleva bien y respondió sin rodeos: “Por el último partido contra Argentina, con De Paul, por canchero. Me lo cruzo y le meto una dura”, lanzó. Luego, cuando le preguntaron quién es mejor entre ambos, contestó con ironía: “¿Es broma o me lo estás preguntando en serio?”.

La tensión entre ambos se produjo durante el duelo entre la Selección Argentina y la Selección de Chile, por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

En el primer tiempo, Vidal y De Paul protagonizaron un fuerte intercambio verbal en la mitad de la cancha, que generó revuelo en el Estadio Nacional de Santiago. La fricción venía creciendo y terminó de explotar antes del descanso.

Incluso, el chileno ya había sido amonestado tras un roce previo con el argentino. Además, en la jugada anterior al gol de Julián Álvarez, Vidal realizó un gesto provocador hacia De Paul, lo que aumentó el clima caliente del encuentro.

Las declaraciones del “Rey Arturo” reavivaron la polémica entre ambos futbolistas y sumaron un nuevo capítulo a una rivalidad que parece estar lejos de apagarse.