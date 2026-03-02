Así fue el acto protocolar con las autoridades en el Festival del Artesano en Villa Ojo de Agua

Estuvo presente el vicegobernador Carlos Silva Neder, el jefe de Gabinete Víctor Araujo y la Dra. Mónica Bustamante, intendente de Ojo de Agua.

Hoy 22:11

El acto protocolar del Festival del Artesano contó con la destacada presencia del vicegobernador de la provincia, Carlos Silva Neder, y de la Dra. Mónica Bustamante intendente de la ciudad, quienes presidieron la ceremonia central en Villa Ojo de Agua.

Las autoridades dialogaron con Noticiero 7 y reafirmaron el acompañamiento institucional a uno de los encuentros culturales más importantes del sur santiagueño. La apertura formal marcó el tono de una celebración que conjuga tradición, identidad y desarrollo regional, con fuerte respaldo del Gobierno provincial.

También participó del acto el jefe de Gabinete, Víctor Araujo, junto a otras autoridades locales y provinciales, quienes acompañaron a la comunidad en esta nueva edición del festival.

Mirá aquí el video completo del acto: