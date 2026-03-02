Ingresar
Video: los artistas que hicieron vibrar Ojo de Agua en el Festival Nacional del Artesano

Noticiero 7 estuvo en el lugar cubriendo el espectáculo artístico y dialogó con los protagonistas.

Hoy 21:19

La 29ª edición del Festival del Artesano en Villa Ojo de Agua tuvo como grandes protagonistas a reconocidas figuras del cancionero popular que le pusieron emoción y jerarquía a dos noches inolvidables.

Noticiero 7 dialogó con Rodolfo Lucca, del dúo Orellana Lucca; con Marcelo Toledo; el histórico Dúo Coplanacu; además de, Manolo Herrera de las Sacha Guitarras, Lázaro Caballero, Christian Herrera y Lucio Rojas, entre tantos otros artistas que se dieron cita viernes y sábado en el tradicional encuentro.

Cada uno destacó el cariño del público y la mística especial que tiene el festival del sur santiagueño, donde la música se vive con profunda identidad y respeto por las raíces.

Con un predio colmado y un clima de celebración permanente, los artistas coincidieron en señalar que El Artesano se consolida como uno de los escenarios más convocantes del calendario festivalero, reafirmando su lugar en el corazón del folclore argentino.

Mirá aquí la nota completa:

