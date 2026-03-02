El Gobierno de la Provincia refuerza acciones para la Prevención de la Violencia Extrema

La Mesa Interinstitucional Extraordinaria se reunió para revisar medidas de protección, fortalecer la articulación entre organismos y mejorar los tiempos de respuesta ante situaciones de riesgo.

Hoy 22:02

Lamentando profundamente los recientes femicidios que enlutan a la provincia de Santiago del Estero y acompañando con respeto y dolor a las familias y comunidades afectadas, se reunió hoy la Mesa Interinstitucional Extraordinaria para la Prevención de la Violencia Extrema.

Del encuentro participaron representantes de todas las áreas de la Justicia: jueces de las distintas jurisdicciones, fiscales y defensores públicos; autoridades de los Ministerios de Justicia, Salud, Gobierno y Educación; la Policía de la Provincia; la Secretaría de Derechos Humanos; la Dirección Provincial de Género y el Hogar de Protección de Mujeres.

Durante la reunión se analizaron los dispositivos vigentes, los protocolos de actuación y los mecanismos de articulación institucional existentes. Como Estado, se asumió la responsabilidad de fortalecer cada mecanismo de prevención y protección.

En ese marco, se dispuso la revisión urgente de las medidas de protección vigentes, el refuerzo del trabajo territorial y la activación de una mesa interinstitucional destinada a mejorar los protocolos y optimizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, se convoca a toda la comunidad a no naturalizar ninguna forma de violencia, a intervenir ante señales tempranas y a utilizar los canales de ayuda disponibles, entendiendo que prevenir la violencia contra las mujeres es una tarea colectiva que requiere el compromiso de todos.