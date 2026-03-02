Conmoción en el barrio privado El Timbó: un hombre murió y la justicia investiga las causas

El hecho ocurrió este lunes. Intervino personal de la Comisaría 62. El fallecido tenía 50 años.

Hoy 23:18

Un profundo pesar generó en la jornada de este lunes el fallecimiento de un hombre de 50 años en una vivienda del barrio El Timbó, ubicado al sur de la ciudad Capital. La víctima fue identificada como Martín Javier Maldonado, cuyo deceso es investigado por personal policial y judicial.

De acuerdo con los primeros datos aportados por la División Criminalística y efectivos de la Comisaría Seccional 62, el hecho sería un suicidio.

Al arribar al domicilio, los uniformados se entrevistaron con el hermano del fallecido, quien manifestó que lo encontró ahorcado en una galería de la vivienda. La Justicia dispuso las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del trágico episodio.