Horror en Icaño: un hombre atacó a su expareja con un cuchillo de carcinero y se dio a la fuga

​Una mujer de 47 años resultó herida en el tórax tras ser interceptada por su agresor cuando intentaba abandonar el hogar para mudarse a Añatuya. El sujeto es intensamente buscado por la policía.

Un violento episodio de violencia de género conmociona a la localidad de Icaño. En las últimas horas, una mujer de 47 años fue víctima de un feroz ataque con arma blanca perpetrado por su expareja en inmediaciones del barrio San Carlos.

Según informaron fuentes policiales, el hecho se desencadenó cuando la víctima, una ama de casa domiciliada en la zona, se disponía a abandonar su vivienda. La mujer había tomado la decisión de trasladarse a la ciudad de Añatuya, donde reside su madre, para alejarse de los constantes conflictos y problemas personales que mantenía con el agresor.

En momentos en que la víctima se dirigía hacia un remís que la esperaba para realizar el traslado, fue interceptada por su exconcubino. Tras un breve forcejeo y un golpe de puño inicial, el hombre extrajo un cuchillo tipo carnicero de entre sus prendas y le asestó un corte a la altura del tórax lateral izquierdo.

Tras el ataque, el agresor emprendió una veloz huida, aprovechando la cercanía de una zona montuosa para ocultarse antes de la llegada de los uniformados.

Efectivos policiales arribaron al lugar tras un llamado de alerta y brindaron asistencia inmediata a la mujer, quien presentaba una herida cortante que requirió atención médica de urgencia.

Actualmente, las autoridades policiales han montado un operativo de búsqueda en las zonas rurales y de monte aledañas al barrio San Carlos para dar con el paradero del atacante. El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía de turno, que ya impartió las directivas correspondientes para garantizar la seguridad de la víctima.