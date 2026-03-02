Un motociclista perdió el control al pasar una lomada y terminó hospitalizado en Añatuya

El siniestro ocurrió cerca de las 22 en el barrio Villa Abregú. El conductor circulaba a alta velocidad, impactó contra un reductor y debió ser trasladado de urgencia al hospital local.

Hoy 22:54

Un motociclista resultó con heridas de diversa consideración tras perder el control de su rodado al atravesar una lomada en el barrio Villa Abregú de Añatuya, durante la noche del domingo.

El hecho se registró alrededor de las 22:00, en un sector donde se encuentra instalado un reductor de velocidad. De acuerdo con fuentes policiales, el conductor se desplazaba a elevada velocidad y, al llegar a la lomada, el fuerte impacto provocó que perdiera el equilibrio de manera inmediata. Según indicaron testigos, el hombre no logró maniobrar y terminó cayendo violentamente sobre la calzada luego de que la motocicleta realizara un “vuelo” involuntario.

Ante los gritos de vecinos que presenciaron la escena, se solicitó asistencia. A los pocos minutos arribó una ambulancia municipal, cuyo personal procedió a brindar los primeros auxilios. Debido a la magnitud de las lesiones visibles, el motociclista fue inmovilizado y trasladado al hospital local, donde quedó internado para la realización de estudios complementarios y descartar posibles lesiones internas.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 41, quienes realizaron las pericias correspondientes para establecer con precisión las circunstancias del hecho. La principal hipótesis apunta al exceso de velocidad como factor determinante del siniestro.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por la circulación a alta velocidad durante la noche y advirtieron que este tipo de episodios se repiten con frecuencia en la zona.