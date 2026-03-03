La AFA ratificó el paro del fútbol y reprogramó la 9ª fecha del Torneo Apertura: ¿cuándo se jugarán los encuentros?

Tras la reunión de Comité Ejecutivo, se mantiene la suspensión de la actividad y el cronograma se reprogramó junto a las instancias finales del Torneo Apertura.

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó este martes que se sostiene el paro del fútbol argentino para el próximo fin de semana, por lo que no se disputará la fecha 9 del Torneo Apertura ni habrá actividad en ninguna de las categorías.

La decisión se tomó durante la reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza, donde los dirigentes resolvieron ratificar la suspensión, pese a que algunos sectores impulsaban levantar la medida.

De esta manera, los partidos correspondientes a la novena jornada fueron reprogramados para el fin de semana del domingo 3 de mayo.

El origen del conflicto

El pasado 23 de febrero, los directivos habían determinado suspender toda la actividad deportiva entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, abarcando la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol y todas las categorías, incluidas las formativas.

La medida se adoptó en repudio a la denuncia presentada por ARCA por presunta evasión impositiva. La causa, iniciada el 12 de diciembre tras una presentación del ente recaudador, investiga una supuesta omisión sistemática en el pago de tributos y retención de aportes previsionales entre marzo de 2024 y septiembre de 2025 por un monto superior a los 19 mil millones de pesos.

En ese marco, la Justicia citó a declarar a varias autoridades del fútbol argentino ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, entre ellas al presidente Claudio Tapia, el tesorero Pablo Toviggino, el secretario general Cristian Malaspina, el gerente general Gustavo Lorenzo y Víctor Blanco.

Así se jugarán las instancias finales

Además de ratificar el paro, la Liga Profesional dio a conocer el cronograma de las fases decisivas del Torneo Apertura:

• Octavos de final: fin de semana del domingo 10 de mayo.

• Cuartos de final: entre semana, desde el miércoles 13 de mayo.

• Semifinales: fin de semana del domingo 17 de mayo.

• Final: domingo 24 de mayo (con sede a confirmar).

De este modo, el fútbol argentino continuará sin actividad oficial este fin de semana y retomará su calendario con la reprogramación ya establecida por la AFA.