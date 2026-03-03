Se mantiene el paro del fútbol para la fecha 9 del Torneo Apertura: cuándo podría reprogramarse

Los representantes de los 30 equipos se reunirán este martes para definir cuándo se jugará la jornada pendiente.

Hoy 12:13

El Comité de la Liga Profesional de Fútbol se reunirá este martes desde las 13 en el predio Predio Lionel Messi para tratar distintos temas institucionales y económicos. Sin embargo, el eje central será la ratificación del paro del fútbol argentino previsto para este fin de semana, según informó el sitio Doble Amarilla.

Al encuentro fueron convocados los 30 representantes de los clubes de Primera División. Además de cuestiones organizativas vinculadas a la temporada 2026, el foco estará puesto en la continuidad de la medida de fuerza que afecta a la Fecha 9 del Torneo Apertura y también a las categorías del ascenso.

Las fechas que se analizan para el regreso

En caso de confirmarse la medida, el Comité debatirá la fecha de reanudación del certamen. Las alternativas que manejan la AFA y la Liga son el 18 de marzo, 22 de abril o 13 de mayo. Una vez finalizada la reunión, los dirigentes compartirán un almuerzo.

El paro fue votado por unanimidad la semana pasada en respaldo a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino. En ese cónclave no participaron Boca Juniors, por su viaje a la Copa Argentina, ni Estudiantes de La Plata, que estuvo ausente en las últimas reuniones.

La causa judicial y la respuesta de AFA

El conflicto se enmarca en una causa que investiga una presunta apropiación indebida de aportes por más de 19 mil millones de pesos, vinculada a retenciones impositivas y de seguridad social que, según la denuncia del ARCA, fueron descontadas pero no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de 2025.

Desde la AFA sostienen que “no tiene deuda alguna exigible” con la Agencia de Recaudación y que esas atribuciones fueron utilizadas como fundamento para citar a declaración indagatoria a sus autoridades.

En paralelo, el Ministerio de Justicia anunció la designación de veedores a través de la Inspección General de Justicia con el objetivo de fiscalizar documentación y revisar presuntas irregularidades administrativas.

La respuesta de AFA fue contundente. En un comunicado, calificó como “ilegítima” cualquier veeduría y adelantó que realizará presentaciones judiciales para que la medida sea desestimada. “La AFA no será sometida a una veeduría ilegítima, fundada en hechos falsos o tergiversados y dictada con una finalidad política ajena a la ley”, remarcó.

Además, la entidad señaló una contradicción entre la IGJ, que definió la medida como un relevamiento preparatorio, y el comunicado oficial que habla de “graves irregularidades”. También afirmó que los balances entre 2017 y 2024 fueron presentados en tiempo y forma, y que el correspondiente a 2025 no fue elevado ante la IGJ debido al cambio de domicilio legal a la Provincia de Buenos Aires, trámite que asegura fue aprobado por la autoridad competente.

Finalmente, la casa madre del fútbol argentino interpretó la medida como parte de una política orientada a impulsar las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) mediante el debilitamiento institucional de la AFA.

Con este escenario, el fútbol argentino atraviesa horas decisivas. La reunión de este martes marcará el rumbo inmediato del calendario y el alcance de un conflicto que excede lo estrictamente deportivo.