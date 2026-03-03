Qué dijo Sebastián Villa sobre los rumores de una posible vuelta a Boca

El nombre de Sebastián Villa volvió a ocupar el centro de la escena en el fútbol argentino, aunque no por su actuación ante River Plate en Mendoza. Durante las últimas horas crecieron los rumores sobre un posible regreso a Boca Juniors, y el propio delantero se refirió al tema tras el empate de Independiente Rivadavia.

“Yo no hablo de eso”, respondió tajante en primera instancia cuando fue consultado por la posibilidad de volver al Xeneize. Luego amplió: “Ahora estoy enfocado 100% en Independiente Rivadavia, de esas cosas se encarga mi representante”.

Promesa de venta y mercado de pases

El atacante colombiano dejó entrever que existe una promesa de venta por parte de la dirigencia de la Lepra mendocina para el próximo mercado. “Voy a dar el todo por el todo por el club. Después vamos a ver a mitad de año qué es lo que puede pasar”, señaló, dejando abierta la puerta a una eventual salida en junio.

Las versiones que lo vincularon nuevamente con Boca se relacionan con la inminente partida de Lucas Blondel a Huracán, movimiento que liberaría un cupo para incorporar fuera del período reglamentario de la Liga Profesional.

Sin embargo, desde Independiente Rivadavia aseguran que no hubo contactos formales por parte de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme para negociar por el delantero. Mientras tanto, Villa mantiene el foco en el presente del equipo mendocino, aunque el mercado ya empieza a moverse en silencio.