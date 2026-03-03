Gerardo Montenegro: “El futuro de Unión Santiago está en sus formativas”

El presidente tricolor se refirió a la importancia del plan que lleva adelante el club denominado “Semilleros de Campeones”.

El presidente de Unión Santiago, Gerardo Montenegro, no duda cuando define el rumbo institucional: “El futuro de Unión Santiago está en sus formativas”. En un estadio que volvió a recuperar movimiento y presencia de familias, exdirigentes e hinchas históricos, el dirigente habla de reconstrucción con realismo y orgullo.

El eje de esta nueva etapa es la reactivación de las divisiones inferiores a través del programa “Semillero de Campeones”, una iniciativa que, según Montenegro, no se limita al aspecto deportivo. “Queremos buenos jugadores, pero sobre todo chicos preparados para la vida”, sostiene. La meta es integral: formación académica, contención social, salud y disciplina.

El club firmó un convenio con el Colegio Monseñor Jorge Gottau, que garantiza seguimiento escolar y acompañamiento académico. “El fútbol no puede ir separado de la educación”, remarca el presidente, quien insiste en que la identidad formadora de Unión Santiago nunca se perdió, aunque hoy cuenta con estructura y planificación.

Los resultados ya se reflejan en la Primera División, que comenzó la pretemporada con doce futbolistas surgidos de las propias inferiores. Además, en 2026 la institución volverá a competir en el torneo regional de juveniles, un escenario clave para el crecimiento deportivo.

En paralelo, el club avanza con mejoras en infraestructura: trabajos en el campo de juego, vestuarios y tribunas, además de la nueva iluminación instalada el año pasado. “Lo estamos haciendo a pulmón”, repite Montenegro, destacando el apoyo de socios, hinchas y del gobierno provincial. El balance deportivo reciente incluye títulos en categorías formativas y en Primera, junto a una experiencia en el Torneo Federal que dejó enseñanzas para el futuro.

El dirigente evita prometer éxitos inmediatos, pero subraya un dato que considera central: el regreso del barrio al club. “Es la casa de ellos”, sentenció.