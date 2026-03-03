La sorprendente respuesta de Di María sobre un posible regreso a la Selección para jugar el Mundial

El futuro de Ángel Di María en la Selección Argentina volvió a instalarse como tema de debate tras su retiro luego de conquistar la Copa América 2024. El campeón del mundo se refirió a una eventual vuelta y fue contundente con su postura.

“Yo estoy tranquilo. Sé lo que se habla y lo que se dice. Los chicos a veces me hablan, me escribo con algunos y me lo dicen cuando subo fotos que hago goles o lo que sea. Pero no, la verdad que agradecido. Estoy tranquilo, estoy bien”, expresó en diálogo con Urbana Play.

“Soy contundente, sigo igual”

El “Fideo” dejó en claro que, por ahora, no cambió su decisión. “Soy contundente, sigo igual. Estoy tranquilo, viviendo el momento. Estar en la Selección es lo más lindo que hay, no hay algo más alto que eso”, afirmó.

Di María ya había anunciado que su ciclo con la Albiceleste estaba cumplido tras consagrarse en la última Copa América. Sin embargo, el cariño de sus compañeros y de los hinchas mantiene viva la ilusión de verlo nuevamente con la camiseta argentina.

El motivo de su despedida y la puerta que no cierra

El actual futbolista de Rosario Central explicó que su salida no estuvo vinculada a los títulos obtenidos, sino a una cuestión personal y de recambio generacional.

“No me fui porque salí campeón en la última Copa América. Yo me iba a ir en el Mundial porque sentí que cumplía un ciclo. Antes del Mundial no lo dije porque no lo tenía tan claro, no lo sentía. En la Copa América lo dije de entrada porque venían muchos chicos y sentía que estaba ocupando un lugar”, detalló.

Y agregó una reflexión que marca su postura actual: “Volver se puede volver siempre, esa es la realidad. Pero no es eso, lo dije en su momento porque lo sentía. Cuando uno está le saca la posibilidad a los que vienen de atrás. A mi punto de vista eso no es lindo”.

Con 38 años en el horizonte del próximo Mundial, Di María no cerró definitivamente la puerta, pero dejó en claro que su decisión responde a una convicción personal. El deseo popular existe, aunque hoy el rosarino prioriza el recambio y el crecimiento de las nuevas generaciones.