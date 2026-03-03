Controles de transporte en Santiago: 2.611 vehículos inspeccionados y 36 actas de infracción

En febrero, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) reforzó sus operativos en la provincia, supervisando 2.611 vehículos con el objetivo de garantizar la seguridad en el transporte terrestre.

Hoy 11:18

El organismo nacional, encargado de controlar el transporte de carga y pasajeros en todo el país, detectó diversas irregularidades durante los operativos. Entre las principales infracciones se encontraron problemas en la lista de pasajeros, deficiencias mecánicas de las unidades y faltante de la licencia de conducir por parte del conductor.

Del total de inspecciones realizadas en la provincia, 2.182 controles correspondieron al transporte de carga y 429 al transporte de pasajeros, lo que derivó en la emisión de 36 actas de infracción por incumplimientos de la normativa.

Estas cifras se suman al registro nacional de febrero, donde la CNRT alcanzó 69.573 controles en todo el país y 1.291 actas de infracción, reflejando el alcance federal del operativo de fiscalización que despliega el organismo.

La CNRT informó que los controles se centraron en servicios de transporte de pasajeros y de cargas, priorizando la protección de los usuarios, la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa en corredores estratégicos y pasos fronterizos.