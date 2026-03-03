“Semillero de Campeones”, un modelo integral de formación en Santiago del Estero

El programa que lleva adelante el club Unión Santiago se desarrolla en el polideportivo de UPCN.

Hoy 10:00

El programa Semillero de Campeones se consolidó como un ecosistema de formación sin precedentes en la región. Con 75 jóvenes —y 25 nuevos integrantes este año— el proyecto coloca al adolescente en el centro de una red de contención profesional.

Las actividades se desarrollan en el complejo polideportivo de UPCN, donde también funciona el Colegio Monseñor Gottau. La rutina diaria se extiende durante 12 horas y apunta al desarrollo físico, intelectual y emocional.

Una jornada de formación 360°

07:00: Desayuno equilibrado en el comedor.

07:45 a 12:45: Jornada escolar.

13:00: Almuerzo comunitario.

14:00 a 15:00: Espacio de descanso y actividades recreativas.

15:30 a 17:30: Entrenamiento intensivo (trabajos técnicos, físicos, aeróbicos y gimnasio).

18:00: Merienda.

19:00: Regreso a sus hogares.

Nada queda librado al azar. La alimentación es diseñada y supervisada por una nutricionista, con dietas personalizadas. Se realizan controles médicos semanales para monitorear crecimiento y rendimiento, y el programa cuenta con protocolos de atención inmediata ante cualquier eventualidad.

El acompañamiento psicológico es otro pilar clave, pensado para sostener a los chicos frente a las exigencias del deporte competitivo y la etapa adolescente.

Trabajo interdisciplinario y seguimiento constante

El éxito del Semillero radica en la interacción permanente entre médicos, docentes, profesores de educación física, entrenadores, psicólogos y nutricionistas. El equipo multidisciplinario se reúne de manera periódica y las autoridades del club reciben informes escolares constantes.

“El objetivo es que el chico crezca en un ambiente profesional. Si tiene una dificultad en el colegio o una necesidad nutricional, todo el equipo lo sabe y actúa en consecuencia”, explican desde la coordinación.

Con planificación, compromiso humano y una fuerte raíz social, Unión Santiago apuesta a formar desde abajo para sostener lo que se construya arriba. Sin atajos. Con identidad. Y con el convencimiento de que el crecimiento será colectivo.