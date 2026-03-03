Ingresar
Encontraron perrita extraviada y piden colaborar para hallar a su familia

Una perrita extraviada fue ubicada en la zona de calles Gorriti y Patagonia, y ahora buscan a su familia para que pueda reunirse con ella.

Hoy 12:14
Perrita perdida

Tal como se ve en la foto, la perrita es de contextura pequeña y pelaje marrón claro con manchas blancas. Se encuentra en buen estado y aparenta haber sido cuidada. Lleva puesto un collar lila. Apareció un poco asustada en el momento de la tormenta de este martes por la mañana.

Quienes tengan información que pueda contribuir a identificar al dueño o aportar datos sobre el paradero de esta perrita pueden comunicarse con Adriana al número 3854110111.

