Cristiano Ronaldo dejó Arabia Saudita en medio de la escalada de tensión en Medio Oriente

El delantero portugués Cristiano Ronaldo abandonó Arabia Saudita junto a su familia en un avión privado con destino a Madrid, en un contexto de creciente tensión en Medio Oriente tras bombardeos iraníes a la Embajada de Estados Unidos en Riad.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El atacante, que reside en la capital saudí desde enero de 2023 tras firmar contrato con Al-Nassr, tomó la decisión luego del ataque con drones al edificio diplomático, ubicado en una zona cercana a su residencia.

El vuelo y el avión CR7

Plataformas de seguimiento aéreo registraron que un jet privado despegó desde Riad a las 20:00 y aterrizó en Madrid a la 1:32 del 2 de marzo, tras casi siete horas de vuelo. El trayecto incluyó el sobrevuelo de Egipto y el Mediterráneo antes de tocar suelo español.

Aunque no hubo confirmación oficial sobre los pasajeros, el vuelo fue vinculado al entorno del capitán de Portugal. La aeronave señalada es un Bombardier Global Express XRS personalizado con la marca CR7.

En 2024, Ronaldo incorporó además un Global Express 6500 valuado en 61 millones de libras, tras vender el Gulfstream G200 adquirido en 2015. El modelo cuenta con autonomía intercontinental, capacidad para hasta 15 o 19 pasajeros según configuración, dormitorio con cama doble y zona de ducha independiente.

Lesión y reprogramación de partidos

En el plano deportivo, el portugués atraviesa una lesión muscular sufrida ante Al-Fahya. En paralelo, la Confederación Asiática de Fútbol confirmó la reprogramación de partidos de la AFC Champions League Elite y otras competiciones en la región occidental, incluido el compromiso que debía disputar su equipo.

Impacto internacional y dudas sobre el Mundial 2026

La escalada también generó interrogantes en torno a la participación de Irán en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El reglamento establece que, ante una eventual baja o exclusión, el Consejo de la FIFA definirá el reemplazo respetando los cupos continentales.

En ese escenario hipotético, el seleccionado sustituto ocuparía el lugar en el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con debut previsto para el 15 de junio.

Mientras tanto, la salida de Ronaldo refleja el clima de incertidumbre que atraviesa la región, con impacto no solo en la política internacional sino también en el calendario deportivo.