Se venden menos autos usados: cuál es el más buscado

Las ventas cayeron 12% frente a 2025 en febrero y 14% en comparación con enero.

Hoy 12:20

Después de un buen 2025, el mercado de autos usados arrancó el año con el pie izquierdo. Las ventas, que habían caído casi 10% en enero, se hundieron otro 12,6% en febrero, frente al año pasado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En total, se comercializaron en febrero 130.229 autos usados en todo el país, según el relevamiento de la Cámara del Comercio Automotor (CCA). Es un 15% menos que en enero.

En los dos primeros meses cambiaron de manos 283.299 unidades, una baja del 11,20% comparado con igual período de 2025 (319.040 unidades).

“Finalizó febrero y las ventas por segundo mes consecutivo muestran una baja interanual”, dijo Alejandro Lamas, secretario de la Cámara del Comercio Automotor.

“De todas maneras, somos optimistas para la recuperación en los próximos meses, encontrándonos ante un mercado de oferta con mucha más variedad de productos para poder elegir”, finalizó Lamas.

La lista de los 10 autos más vendidos la encabeza el Volkswagen Gol y Trend, con 7.311 unidades, seguido de la Toyota Hilux, con 5.078; el Chevrolet Corsa y Classic, con 3.703 y la VW Amarok, con 3.507.

El listado se completa con las Ford Ranger y EcoSport, el Toyota Corolla, el Peugeot 208, Fiat Palio y el Ford Ka.

“Si bien estamos en el mes más flojo de ventas del año (que es lo que históricamente sucede durante todos los febreros), creemos que factores como una financiación más adecuada serían muy importantes para favorecer un mercado más dinámico”, alertó el directivo.

“Un relevamiento realizado en todo el país muestra que esta baja es generalizada, incluso en provincias que vienen con un ritmo sostenido de ventas”, mencionó Lamas.

“También, tenemos que mencionar que los volúmenes comercializados en el primer bimestre del año 2025 fueron atípicos”, aclaró.