La Banda celebrará el “Día de la Mujer” con un amplio cronograma de actividades

La Municipalidad de La Banda realizará una serie de actividades con las cuales celebrará la “Semana de la Mujer” y el “Día Internacional de la Mujer 2026”.

Hoy 12:27

Las actividades comenzaron el lunes con una exposición organizada por la Dirección de Derechos Humanos, denominada “Mujeres, memoria y derechos”, que tuvo lugar en el palacio municipal donde se expusieron banners sobre la temática “Mujeres de la Independencia”: Micaela Bastidas y Anacaona; las residentas y soldaderas; y Evita y Madres de Plaza de Mayo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El miércoles 4 la Dirección de la Juventud junto al Museo Municipal “Lázaro Criado”, harán un café literario “Nuevas Plumas por la Igualdad” a partir de las 19, en el salón de la Biblioteca Alberdi. El encuentro comprenderá una muestra de obras pictóricas, exposición de libros de poetas mujeres de La Banda, recitado de poesías y la narración de historias de mujeres bandeñas.

Asimismo, el viernes 6 de 19 a 21, la Casa del Bicentenario será escenario de un encuentro llamado “Una tarde para tí mujer: Un espacio para conectar”. La idea de esta propuesta es crear una experiencia especial dedicada exclusivamente a mujeres con: yoga suave, momento de spa, canto liberador, tarot y reflexión. Las interesadas en participar deben anotarse en las instalaciones de la Casa del Bicentenario, situada sobre la Av. Besares y la calle Garay. Los cupos son limitados.

Ese mismo día, el Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de La Banda realizará un “Homenaje a nuestras mujeres banderas”, a partir de las 20, en el propio recinto deliberativo. El encuentro incluirá la entrega de reconocimientos a mujeres que se destacan por su labor cotidiana en beneficio de la comunidad y la actuación de grupos musicales.

Y el domingo 8 las actividades culminarán con un encuentro denominado “Día de la Mujer: Bandeñas en La Banda”, que se desarrollará a partir de la 19.30 en la Plaza Belgrano. Esta actividad incluirá una master class de ritmos a cargo de las profesoras de diferentes gimnasios, una feria de emprendedores y reconocimientos a mujeres de nuestra ciudad.