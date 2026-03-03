Flamengo se quedó sin DT: echó a Filipe Luis horas después de haber ganado 8-0

El Mengao se clasificó a la final del campeonato carioca tras golear al modesto Madureira, pero se quedó sin técnico. El jueves pasado había caído en la Recopa Sudamericana ante Lanús.

Hoy 12:28

En una decisión que sorprendió en Brasil, Flamengo anunció el despido de Filipe Luís como entrenador del primer equipo, apenas días después de la goleada 8-0 como visitante ante Madureira que le permitió avanzar a la final del Campeonato Carioca (la ida había sido 3-0 en el Maracaná).

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El detonante inmediato fue la caída del jueves pasado en la Recopa Sudamericana frente a Lanús, resultado que profundizó el malestar por el irregular comienzo de 2026.

En un comunicado oficial, el club de Río de Janeiro informó: “El Club de Regatas Flamengo informa de que, a partir de este martes (3), Filipe Luís no seguirá como técnico del equipo profesional”. Además, confirmaron que junto a él dejan la institución Ivan Palanco (auxiliar técnico) y Diogo Linhares (preparador físico).

Un ciclo con títulos y final abrupto

Filipe Luís, que se retiró como futbolista en el club en 2023, asumió el 30 de septiembre del año siguiente en reemplazo de Tite. En su etapa como DT consiguió cinco títulos: la Copa de Brasil 2024, la Supercopa y el Brasileirao 2025, y la Copa Libertadores 2025 tras vencer 1-0 a Palmeiras en la final con gol de Danilo.

Ese logro le permitió renovar su contrato por dos años en diciembre pasado, luego de negociaciones marcadas por diferencias salariales. Sin embargo, el vínculo se cortó apenas dos meses después.

En el plano internacional, también alcanzó la final de la Copa Intercontinental 2025, donde superó a Cruz Azul y Pyramids antes de caer por penales ante el Paris Saint-Germain en el estadio Ahmad bin Ali de Al Rayyán. En el Mundial de Clubes 2025 disputado en Estados Unidos lideró su grupo por delante del Chelsea, aunque quedó eliminado en octavos frente al Bayern Múnich (2-4).

El desgaste de 2026 y un mensaje de despedida

El inicio de esta temporada fue determinante. Flamengo registró su peor arranque en una década, con cinco derrotas en 12 partidos y dos finales perdidas: además de la Recopa, cayó en la Supercopa de Brasil frente a Corinthians. La reprobación de los hinchas se hizo sentir en varios encuentros.

Antes de que se oficializara su salida, Filipe Luís dejó un mensaje con tono de despedida tras la goleada en el Carioca: “Pase lo que pase, si mañana no estoy aquí, mi amor por el Flamengo siempre existirá. No tengo ninguna duda de que aquí he vivido los mejores años de mi vida”.

¿Quién será el reemplazante?

Por el momento, el club no confirmó a su sucesor. Sin embargo, en Brasil ya comenzó a mencionarse el nombre de Leonardo Jardim, quien dejó recientemente Cruzeiro, como posible candidato para asumir el cargo.

El ciclo de Filipe Luís se cerró con títulos y protagonismo internacional, pero también con un desgaste prematuro en un club donde la exigencia no da margen para procesos largos.