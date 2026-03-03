Ingresar
Mujeres, Memoria y Derechos: una intervención para pensar el presente desde la historia

Organizadoras de la muestra destsacaron que “esta fecha no debe reducirse a una conmemoración simbólica, sino asumirse como una oportunidad para poner en circulación pensamiento crítico”.

Hoy 12:30
Mujeres, Memoria y Derechos

El equipo de la Dirección de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Gobierno, junto a la Dirección de Cultura presentó este lunes la intervención expositiva “Mujeres, Memoria y Derechos”, que ocupa el pasillo central de la Municipalidad durante la semana previa al 8 de marzo.

Desde el área organizadora se remarcó que esta fecha no debe reducirse a una conmemoración simbólica, sino asumirse como una oportunidad para poner en circulación pensamiento crítico, historia y debate. En ese marco, los banners expuestos forman parte del programa Memorias en Movimiento, una propuesta que busca devolver estas historias al espacio público, entendiendo que la memoria debe estar visible y en diálogo permanente con la comunidad.

La muestra propone un recorrido por distintas formas de resistencia protagonizadas por mujeres a lo largo de la historia. Desde las mujeres indígenas que enfrentaron la invasión colonial, como Micaela Bastidas y Anacaona, hasta el siglo XX, donde la ampliación de derechos sociales y políticos tiene nombres y luchas concretas como Eva Perón y las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

