Realizaron un taller y conversatorio para adultos mayores en la Sala San Javier

En el día de la fecha, en la Sala San Javier y en trabajo conjunto con la Oficina del Adulto Mayor se llevó a cabo un taller y conversatorio destinado a los pacientes de la tercera edad que asisten al centro de salud.

Hoy 12:32

Bajo la consigna “Porque recordar es volver a vivir”, la iniciativa generó un espacio de intercambio y participación activa, donde los asistentes compartieron vivencias, experiencias y anécdotas personales, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia dentro de la comunidad.

Desde la organización se destacó la importancia de este tipo de encuentros como una herramienta fundamental para promover el bienestar emocional, fortalecer los lazos comunitarios y acompañar a los vecinos en esta etapa de la vida. Asimismo, se remarcó el compromiso de dar continuidad a estas actividades, ampliando la participación y consolidando nuevos vínculos con los residentes del barrio.

En la oportunidad, también se realizó la colocación de vacunas antigripales a los adultos mayores que se encontraban en condiciones de recibirlas de acuerdo a su edad, reforzando así las acciones preventivas y el cuidado integral de la salud.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani se continúa promoviendo políticas públicas orientadas al cuidado, la inclusión y el acompañamiento permanente de los adultos mayores, fortaleciendo el trabajo territorial y el compromiso con cada vecino de la ciudad.