Cuánto pagará River por la desvinculación de Coudet en España

El sucesor de Marcelo Gallardo aterrizará esta semana en el país para firmar hasta diciembre de 2027.

Hoy 12:34

Eduardo Coudet será el sucesor de Marcelo Gallardo en River Plate. La dirigencia del “Millonario” cerró en las últimas horas la desvinculación del entrenador con el Deportivo Alavés, tras una negociación que avanzó con rapidez.

River abonará una compensación cercana al millón de euros para liberar al técnico argentino del “Glorioso”, cifra que representa la mitad de la pretensión inicial del club español, que había solicitado dos millones de euros.

Con la salida ya resuelta, el “Chacho” arribará a Buenos Aires entre miércoles y jueves para firmar su contrato y asumir oficialmente el cargo hasta diciembre de 2027.

El nuevo ciclo comenzará con un cuerpo técnico renovado y el desafío de tomar las riendas del equipo tras la salida de Marcelo Gallardo, uno de los entrenadores más influyentes en la historia reciente de la institución.

De esta manera, River inicia una nueva etapa con la apuesta puesta en la experiencia internacional de Coudet y en la necesidad de reencauzar el rumbo deportivo en el corto plazo.