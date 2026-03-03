La ministra Nassif destacó que la nuevas pautas para opción de cargos garantizan equidad y arraigo docente

La ministra de Educación sostuvo que las pautas para la opción de cargos 2026 fortalecen una visión federal del sistema y priorizan a docentes de cada localidad.

Hoy 12:54

La ministra de Educación, Ciencia y Tecnología, Mariela Nassif, se refirió a las nuevas pautas para la opción de cargos docentes 2026 y aseguró que la medida apunta a consolidar un esquema más justo en el acceso a los puestos dentro del sistema educativo provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Esta es una norma que le va a dar justicia y equidad al acceso a los cargos del sistema educativo y con una visión profundamente federal”, afirmó la funcionaria durante la jornada de capacitación realizada en el Fórum.

En ese sentido, remarcó que uno de los objetivos centrales es priorizar a docentes de cada comunidad. “Los hijos de cada lugar van a ser quienes eduquen a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Esa es la prioridad que queremos alcanzar con esta norma”, expresó.

Nassif también señaló que la decisión forma parte de una política impulsada desde el inicio de la gestión provincial. “El gobernador ha decidido esto apenas asumía la gestión de este gobierno con una mirada profunda del interior de la provincia”, indicó.

Asimismo, recordó que en los últimos años se avanzó en infraestructura, equipamiento y conectividad, lo que permitió generar condiciones para implementar medidas orientadas a ampliar derechos y fortalecer el sistema educativo.

Finalmente, sostuvo que estas acciones posibilitan “seguir tomando decisiones políticas que amplían derechos, fortalecen comunidades y mejoran la calidad del sistema educativo”, consolidando una perspectiva federal en la organización y cobertura de cargos docentes.