SANTIAGO DEL ESTERO | 03 MAR 2026 | 23º
Somos Deporte
Sarmiento de Junín consiguió un triunfo clave ante Estudiantes de Río Cuarto
El Verde se impuso por 1-0 en un duelo por la permanencia en la Liga Profesional.
Hoy 21:16
Sarmiento de Junín
Liga Profesional de Fútbol
Club Atlético Sarmiento de Junín
Estudiantes de Río IV
