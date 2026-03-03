En vivo: Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en un duelo clave por la permanencia

El Verde recibe al equipo cordobés por la octava fecha del Torneo Apertura.
Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este martes desde las 19 en el Estadio Eva Perón, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Verde y el León del Imperio atraviesan un presente complicado y saben que pelearán hasta el final de la temporada por mantener la categoría.
