En vivo: Sarmiento y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentan en un duelo clave por la permanencia

El Verde recibe al equipo cordobés por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 20:35

Sarmiento de Junín y Estudiantes de Río Cuarto se enfrentarán este martes desde las 19 en el Estadio Eva Perón, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Verde y el León del Imperio atraviesan un presente complicado y saben que pelearán hasta el final de la temporada por mantener la categoría.

HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

