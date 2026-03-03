Ingresar
Racing visita a Atlético Tucumán buscando volver al triunfo en el Torneo Apertura

La Academia enfrenta al Decano en el cierre de la octava fecha.

Hoy 00:11

Atlético Tucumán y Racing Club se enfrentarán este martes desde las 21.15 en el Estadio Monumental José Fierro, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El equipo de Gustavo Costas necesita volver al triunfo para meterse entre los ocho mejores de su zona.

La Academia llega con el envión frenado tras dos empates consecutivos y con varios problemas físicos que obligan a rearmar el ataque. El empate ante Independiente Rivadavia dejó como saldo las bajas de Matko Miljevic y Adrián Martínez (esguince), mientras que Valentín Carboni sufrió la segunda lesión ligamentaria de su carrera y estará fuera alrededor de ocho meses.

Además, la expulsión de Miljevic y la lesión de “Maravilla” Martínez obligan al cuerpo técnico a pensar en un equipo con Duván Vergara y Damián Pizarro desde el arranque. Una victoria en Tucumán dejaría a Racing en puestos de clasificación a octavos.

Crisis y cambio de ciclo en el Decano

En el “Gigante del Norte” el panorama también es complejo. El ciclo de Hugo Colace llegó rápidamente a su fin tras la dura derrota en Córdoba ante Belgrano, la cuarta en siete fechas, que dejó al equipo en el fondo de la Zona A.

De manera interina asumirá Ramiro González, mientras que desde el miércoles el cargo será ocupado oficialmente por Julio Falcioni, quien iniciará un nuevo proceso en el club tucumano.

Probables formaciones

Atlético Tucumán: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Gastón Suso, Gianluca Ferrari, Ignacio Galván; Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Kevin Ortíz, Martín Benítez; Nicolás Laméndola, Carlos Abeldaño.
DT: Ramiro González.

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Adrián Fernández, Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez; Santiago Solari, Damián Pizarro y Duván Vergara.
DT: Gustavo Costas.

Datos del partido

  • Hora: 21.15
  • TV: TNT Sports
  • Árbitro: Fernando Echenique
  • VAR: Sebastián Habib
  • Estadio: Monumental José Fierro (Tucumán)

