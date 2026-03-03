Huracán recibe a un entonado Belgrano de Córdoba en Parque Patricios

El Globo y el Pirata se miden por la octava fecha del Torneo Apertura.

Hoy 00:27

Huracán y Belgrano se enfrentarán este martes desde las 19.15 en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Globo intentará reponerse tras su última caída, mientras que el Celeste va por el liderazgo de la Zona B.

El equipo de Parque Patricios viene de una excursión fallida a Río Cuarto, donde cayó 2-0 y sumó un nuevo expulsado, el tercero en los últimos siete encuentros. El conjunto dirigido por Diego Martínez no se encuentra en zona de playoffs y, aunque muestra indicios de mejora en el juego, repite falencias: dependencia de los goles de Jordy Caicedo y errores no forzados en defensa.

Belgrano, ilusión y buen fútbol

En Córdoba el panorama es distinto. El Belgrano de Ricardo Zielinski se consolidó como uno de los animadores del campeonato. La sociedad entre Franco Vázquez y Lucas Zelarayán le dio identidad a un equipo de juego asociado y pausado.

El resonante triunfo ante Atlético Tucumán impulsó al Celeste hasta los primeros puestos del grupo. Con 15 unidades, se ubica tercero, por detrás de Independiente Rivadavia (17) y Tigre (15). Ambos ya jugaron en esta fecha, por lo que si Belgrano gana en el Ducó quedará como único líder con 18 puntos.

Probables formaciones

Huracán: Hernán Galíndez; Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Emmanuel Ojeda o Alejandro Martínez, Óscar Romero, Óscar Cortés; Jordy Caicedo.

DT: Diego Martínez.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López, Adrián Spörle; Adrián Sánchez, Franco Vázquez, Alcides Benitez, Emiliano Rigoni; Lucas Zelarayán y Nicolás Fernández.

DT: Ricardo Zielinski.

Datos del partido