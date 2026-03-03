Recuperan motocicleta robada en el barrio Juan Felipe Ibarra

Efectivos de la División Prevención N° 2 Zona Centro lograron recuperar una motocicleta con pedido de secuestro por hurto tras un procedimiento realizado en inmediaciones del barrio Juan Felipe Ibarra de la ciudad capital.

Hoy 15:29

El hecho se dio mientras el personal policial efectuaba un recorrido preventivo por calle Andes, momento en el que una mujer solicitó su intervención y explicó que durante la siesta un individuo conocido en el sector había ingresado a su domicilio con una motocicleta tipo 110 cc de color oscuro, sin que ella supiera su procedencia.

Con la autorización de la propietaria, los uniformados inspeccionaron el inmueble y, al revisar el patio trasero, hallaron un motovehículo cubierto. Se trataba de una motocicleta marca Gilera Smash 110 cc, de color gris con detalles negros y líneas rojas, que estaba sin espejos y con el dominio visible dañado.

Los policías consultaron a la planta verificadora, la cual informó que el rodado tenía pedido de secuestro vigente por una causa judicial por hurto, con intervención de la Comisaría Comunitaria N° 4.

Ante esta situación, el vehículo quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente, en el marco de las investigaciones por el hecho.