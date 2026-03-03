Ingresar
Atlético de Madrid sufrió una goleada, pero eliminó a Barcelona y jugará la final de la Copa del Rey

Pese a caer por 3-0, el equipo de Diego Simeone avanzó a la definición gracias al 4-0 que obtuvo en la ida en la capital española. Repasá lo mejor.

Hoy 19:43
Atlético de Madrid festejo

Atlético de Madrid se clasificó a la final de la Copa del Rey 2025/26 a pesar de caer 3-0 frente a FC Barcelona en el Camp Nou. La goleada 4-0 conseguida en la ida le permitió al equipo de Diego Simeone sostener la ventaja global y avanzar con autoridad a la definición.

El conjunto madrileño administró la diferencia obtenida en el primer cruce y, aunque sufrió en la vuelta, logró cumplir el objetivo. De esta manera, irá en busca de su primer título de la temporada.

El equipo blaugrana alimentó la ilusión de una remontada histórica con los goles de Marc Bernal, autor de un doblete, y Raphinha. El 3-0 reavivó la esperanza en el Camp Nou, pero el resultado global favoreció al Colchonero.

Pese al esfuerzo y al empuje de su gente, Barcelona se quedó con las manos vacías tras el pitazo final y no pudo revertir la contundente caída sufrida en Madrid.

Se define el otro finalista

Este miércoles, Real Sociedad y Athletic Club definirán al rival del Atlético en la gran final. El conjunto de Anoeta ganó 1-0 como visitante en la ida y buscará cerrar la serie en casa para meterse en la definición del certamen.

Atlético, por su parte, ya espera rival con la mira puesta en sumar una nueva corona a su historia reciente.

