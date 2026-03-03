EN VIVO: el Atlético de Madrid de los argentinos va por la final de la Copa del Rey ante Barcelona

El Colchonero visita al conjunto catalán tras el contundente 4-0 conseguido en el partido de ida.

Hoy 15:41

FC Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentarán este martes desde las 17:00 en el Camp Nou, por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey. El Colchonero llega con una amplia ventaja tras el 4-0 en la ida y buscará sellar su pase a la final como visitante.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

El vencedor de la serie se medirá ante quien avance del cruce entre Real Sociedad y Athletic Club, que tiene ventaja parcial para los vascos.

Barcelona, obligado a una hazaña

El conjunto dirigido por Hansi Flick necesita un verdadero milagro para revertir la durísima derrota sufrida en el primer partido.

Por La Liga viene de golear 4-1 al Villarreal CF, con una actuación estelar de Lamine Yamal, autor de tres goles. Sin embargo, no todas son buenas noticias: Robert Lewandowski sufrió una fractura en la órbita del ojo izquierdo y quedó descartado. A su baja se suman Gavi, Frenkie de Jong, Christensen y la suspensión de Eric García.

Atlético, con ventaja y confianza

El equipo del “Cholo”, Diego Simeone, es el gran favorito tras la goleada en Madrid. Además, ratificó su gran momento en La Liga al vencer 1-0 como visitante al Real Oviedo, con un gol agónico de Julián Álvarez.

El delantero argentino también fue protagonista en la ida ante Barcelona, donde cortó su racha goleadora en la contundente victoria 4-0 que dejó al Colchonero a un paso de la definición.

Probables formaciones

Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Ronald Araújo, Alejandro Balde; Marc Bernal, Fermín López, Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

DT: Hansi Flick.

Atlético de Madrid: Juan Musso; Molina, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Alex Baena, Marcos Llorente, Koke, Lookman; Griezmann, Julián Álvarez.

DT: Diego Simeone.

Datos del partido

Hora: 17:00

17:00 TV: Flow Sports

Flow Sports Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea

Ricardo de Burgos Bengoetxea Estadio: Camp Nou

El Atlético buscará administrar la amplia ventaja y sellar su clasificación, mientras que Barcelona intentará apelar a la épica en su casa para mantenerse con vida en la Copa del Rey.