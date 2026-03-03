Dónde se va a jugar la Finalissima entre Argentina y España: la reunión clave y las posibles sedes

Habrá una cumbre este jueves entre Conmebol y UEFA para definir los pasos a seguir. El partido, que iba a disputarse en Qatar el 27 de marzo, no está suspendido y se evalúan estadios para albergarlo.

Hoy 15:50

La Finalissima que debían disputar la Selección Argentina y la Selección de España el 27 de marzo en el Lusail quedó en suspenso. Qatar se encuentra en estado de emergencia por el conflicto bélico en Medio Oriente y todas sus actividades deportivas fueron suspendidas hasta nuevo aviso.

Si bien la intención de la CONMEBOL y la UEFA es que el partido se juegue, el escenario cambió por completo. Este jueves se realizará una reunión clave para definir dónde y cuándo se enfrentarán los campeones de América y Europa.

Estados Unidos toma fuerza como alternativa

Con el calendario ajustado y el Mundial cada vez más cerca, comenzó una búsqueda contrarreloj para encontrar nueva sede. Entre las opciones que se barajan aparecen dos estadios en Estados Unidos.

El Hard Rock Stadium de Miami es el escenario neutral que más fuerza tomó en las últimas horas. También surge como alternativa el MetLife Stadium, donde se disputará la final de la próxima Copa del Mundo.

Europa insiste con un estadio histórico

Del otro lado del Atlántico, dirigentes impulsan trasladar el evento al Viejo Continente. Entre las sedes posibles aparecen el Santiago Bernabéu, casa del Real Madrid, y Wembley Stadium, que ya albergó la edición 2022, cuando Argentina goleó 3-0 a Selección de Italia.

Un partido clave en la preparación mundialista

El duelo frente a la Roja no solo representa una prueba de jerarquía para la Scaloneta y la chance de sumar otro título, sino también la posibilidad de llegar con competencia de alto nivel antes del Mundial.

Además, todo indica que el amistoso ante Selección de Qatar, programado para el 31 de marzo, podría cancelarse. También quedaron descartados otros dos encuentros preparatorios frente a Selección de México y Selección de Honduras, que iban a disputarse entre el 1° y el 10 de junio en Las Vegas y Miami.

Con el tiempo como principal enemigo, las próximas horas serán decisivas para definir el futuro de la Finalissima y el calendario de la Albiceleste rumbo a la Copa del Mundo.