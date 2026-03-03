Dr. Pizzi: "La caída de la vacunación infantil puede hacer volver enfermedades controladas"

El infectólogo Dr. Hugo Pizzi habló con Noticiero 7 lanzó una fuerte advertencia sanitaria sobre la preocupante caída en las coberturas de vacunación en Argentina, especialmente en niños, y los riesgos que esto conlleva para la salud pública.

Hoy 16:25

Pizzi señaló que, antes de la pandemia de COVID-19, las tasas de vacunación rondaban cerca del 90 %, lo que ayudaba a mantener bajo control enfermedades prevenibles. Sin embargo, con el paso del tiempo esas cifras cayeron al 70 % o menos, debilitando la inmunidad colectiva y abriendo la puerta al resurgimiento de patologías que se creían erradicadas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“El impacto de la caída en las coberturas vacunales ya se está viendo en el aumento de enfermedades como tos convulsa, que ha provocado fallecimientos infantiles”, afirmó el especialista, al tiempo que destacó que estas vacunas existen desde hace más de un siglo y su ausencia tiene consecuencias directas en la mortalidad infantil.

El médico infectólogo enfatizó también la amenaza del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que había sido prácticamente erradicada pero que ha vuelto a circular en el país por la baja vacunación. “Hoy estamos entre coberturas del 65 % y 70 % para varias vacunas; es un verdadero desastre que pone en riesgo a toda la población”, advirtió.

Pizzi reclamó además el fortalecimiento de las campañas de vacunación y el cumplimiento del Calendario Nacional de Vacunación, insistiendo en que la protección de los niños y la preservación de la salud pública dependen de mantener altos niveles de inmunización.

Cobertura y salud pública: Expertos en salud han señalado que la caída en las tasas de vacunación —que en algunos casos ha descendido por debajo del 50 % para enfermedades como sarampión, poliomielitis y coqueluche— compromete no solo la protección individual sino la protección comunitaria, dejando a grupos vulnerables como bebés y embarazadas más expuestos a brotes.

En este contexto, las recomendaciones de Pizzi y de las asociaciones médicas insisten en la necesidad urgente de revertir esta tendencia, con estrategias de concientización y acciones de salud pública que fomenten la vacunación en todos los grupos etarios y minimicen la posibilidad de reemergencia de enfermedades prevenibles.