Trump anunció que cortará “todo el comercio” de EE.UU. con España por su postura con Irán

El mandatario estadounidense declaró que el gobierno de Pedro Sánchez es un aliado “terrible” y volvió a cuestionar que sea el único miembro de la OTAN que no se ha comprometido a aumentar el gasto nacional en defensa.

Hoy 16:53

El presidente de Estados Unidos amenazó con cortar todo el comercio con España luego de que el gobierno de Pedro Sánchez se negara a autorizar el uso de bases militares españolas para operaciones contra Irán y rechazara elevar el gasto en defensa en el marco de la OTAN. “Vamos a cortar todo el comercio con España. No queremos tener nada que ver con España”, afirmó durante una reunión en Washington con el canciller alemán, Friedrich Merz.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“España no tiene absolutamente nada que necesitemos, salvo gente estupenda. Pero les falta un gran liderazgo”, afirmó Trump. Asimismo, el mandatario calificó a Madrid como un aliado “terrible” en una escalada diplomática que tensiona el vínculo bilateral en pleno cuarto día de guerra. Además, volvió a criticar que España sea el único país de la OTAN que no se comprometió a elevar su gasto en defensa al 5% del PBI.

Horas antes, el canciller español José Manuel Albares había minimizado el impacto de la decisión y aseguró que no esperaba “ninguna consecuencia” por la negativa. Recordó que las bases son “de soberanía española” y defendió el compromiso de Madrid con la seguridad euroatlántica, citando misiones en los países bálticos, Líbano e Irak.

El Ejecutivo español sostiene que la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán no encaja en la Carta de las Naciones Unidas y, por ese motivo, rechaza que su territorio sea utilizado para operaciones militares.