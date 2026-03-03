Joven contó en TikTok que su psicóloga también salía con el mismo hombre que ella

La historia viralizada en redes muestra cómo una joven descubrió de manera insólita que su psicóloga y ella salían con el mismo hombre, y cómo la profesional abordó la situación con comentarios y actitudes que generaron cuestionamientos sobre la ética profesional.

Hoy 16:58

Una historia que mezcla relaciones personales y ética profesional se volvió viral en TikTok, luego de que una joven argentina relatara cómo descubrió que su psicóloga mantenía un vínculo sexoafectivo con el mismo hombre con el que ella estaba saliendo, generando un debate sobre los límites en la práctica terapéutica.

Según contó la protagonista en su video, el episodio comenzó cuando inició sus primeras sesiones de terapia, con una profesional con la que en un inicio se sintió cómoda. Con el paso de los meses, empezó a cruzarse repetidamente con la psicóloga en boliches, bares y en la calle, situación que le resultaba extraña pero que no la incomodaba hasta cierto punto.

La situación cambió cuando, tras dejar las sesiones por un mes, la joven conoció a un hombre con quien empezó a salir. Al retomar la terapia, la profesional la recibió con preguntas muy específicas sobre ese nuevo vínculo, como su nombre, estudios y frecuencia de encuentros. Cuando la joven mencionó su nombre, la terapeuta reaccionó “con una cara de odio”, según relató.

El relato se tornó aún más inquietante cuando el joven le confesó que la psicóloga le había hablado de su regreso a terapia, lo que llevó a la joven a darse cuenta de que la profesional tenía acceso a información de su vida privada que luego compartía fuera del ámbito terapéutico.

La crisis estalló cuando la psicóloga se comunicó por mensaje para notificarle un aumento en la cuota de las sesiones y, al discutir la situación, la profesional admitió que ambas habían tenido “la misma relación sexoafectiva con la misma persona”. En ese intercambio, la psicóloga incluso comparó su edad y profesión con las de la joven, en tono despectivo.

Lejos de ofrecer disculpas, la terapeuta reveló detalles sobre su relación con el hombre, incluso explicando que él no le había respondido porque pasaba tiempo con ella ese fin de semana. Según contó la joven, la situación la dejó “como si le tiraran un balde de agua fría”.

La publicación en TikTok generó amplio impacto en las redes, con miles de visualizaciones y comentarios. Aunque la joven no realizó una denuncia formal al inicio, medios locales informan que tras la viralización, el Ministerio de Salud Pública de Misiones apartó a la psicóloga de su cargo, donde se desempeñaba como adscripta, y se confirmó una denuncia formal ante el Colegio de Psicólogos provincial, a través de asesoramiento legal de la paciente.

El caso abrió un debate sobre los límites éticos en la relación terapéutica, la confidencialidad profesional y el deber de resguardar la privacidad del paciente, aspectos fundamentales en la práctica de la psicología que, según especialistas, deben respetarse para garantizar la confianza y seguridad en el tratamiento.