Diputados destacan la visión estratégica del ejecutivo para el desarrollo provincial

Este martes se llevó a cabo una nueva sesión en la Cámara de Diputados de la Provincia.

La Cámara de Diputados expresó esta tarde un fuerte respaldo al modelo educativo provincial y ponderó la visión estratégica del Poder Ejecutivo para el desarrollo teniendo como eje central el fortalecimiento del sistema educativo y la modernización del Estado.

En una nueva sesión ordinaria conducida por el vicegobernador y titular natural del Poder Legislativo, Dr. Carlos Silva Neder, los legisladores manifestaron su beneplácito por el lanzamiento de la Opción Virtual de Cargos Docentes que fue encabezada esta mañana en el Fórum por el gobernador Elías Miguel Suárez, quien ratificó a la “educación como prioridad del Estado santiagueño” y vinculó el “crecimiento provincial al fortalecimiento del sistema educativo”.

“Con la opción virtual de cargos docentes, se brindará mayores oportunidades para acceder a su primer trabajo a docentes a jóvenes de toda la provincia y en especial, a los de cada paraje donde se tengan que cubrir esos cargos. Es una herramienta 100% online que agiliza totalmente y asegura la participación de los docentes santiagueños al proceso concursal en igualdad de condiciones para que puedan optar los cargos de forma eficiente”, remarcaron.

CICLO LECTIVO 2026

Además, el cuerpo legislativo expresó su beneplácito por la inauguración del Ciclo Lectivo que “garantiza los 190 días de clase, que fortalece la continuidad de un plan de obras estratégicas que consolida la gestión iniciada por el exgobernador Gerardo Zamora y que ratifica la actual gestión de Elías Suárez.

“La educación no es solo una meta pedagógica, sino un pilar fundamental del proyecto de provincia, garantizado a través de la inversión en infraestructura, el refuerzo de los comedores escolares como política de inclusión y el compromiso ineludible de cumplir con los 190 días de clases”, señalaron.

SANTIAGO CRECE CON VOS

Otro de los puntos abordados fue el anuncio de la ampliación del programa “Santiago Crece Con Vos”. La Legislatura valoró el impacto social de sumar mil nuevos cupos (superando los 4.000 inscriptos) y la apertura de 14 nuevas sedes en el interior provincial. Esta medida fue calificada por los diputados como un paso decisivo para transformar la realidad de los jóvenes santiagueños, brindándoles herramientas de formación y mano de obra calificada en sus propias comunidades.

DÍA DE SANTA MAMA ANTULA

En la oportunidad, la Cámara de Diputados declaró de Interés Legislativo, Provincial y Religioso las actividades que se realizarán por el Día de Santa Mama Antula que se conmemora cada 7 de marzo en el aniversario de su fallecimiento, celebrando su legado como la Primera Santa Argentina y faro espiritual de nuestra provincia.

“Mama Antula es símbolo de fortaleza, servicio y amor. Su vida es un ejemplo de que, desde la periferia, se puede transformar la historia espiritual de un continente. Esta fecha, tiene relevancia espiritual para el pueblo santiagueño y trascendencia mundial”, argumentaron.

DÍA DE LA MUJER

Además, se declaró de interés el Evento 8M–Mujeres que Inspiran, Crean y Transforman (8/03) en el Fórum. Precisamente, en el marco del Día de la Mujer que se conmemora cada 8 de marzo, los legisladores remarcaron que a lo largo de la historia, las mujeres han ocupado espacios fundamentales, transformando realidades en ámbitos dónde antes les estaba vedado el acceso. Destacaron, entre otras, a las maestras rurales, a Santa Mama Antula y a Eva Perón, cuya visión estratégica y sensibilidad social impulsó la Ley 13.010 de Voto Femenino, entre otras conquistas, como la Ley de Cupo Femenino y la Paridad de Género.

PROYECTOS APROBADOS

También se declaró de interés: el 29° Festival Nacional del Artesano; la XX edición del Festival Provincial del Hacha; el 67º aniversario del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero; el acto de Colación de Egresados de la Diplomatura Universitaria en Gestión y Promoción de la Salud Comunitaria de la Cohorte 2025 de la UNSE y la 10° edición de la Caminata de Mentoreo en Santiago del Estero (14/03) en el SUM de la Legislatura.