Vecinos reclaman por un pozo peligroso en Avenida Moreno que provoca accidentes de tránsito

El tamaño y la profundidad del pozo ha sido la causa de varias caídas de ciclistas y motociclistas que pasaron por allí y no lo vieron por la falta de señalización.

Hoy 18:05

Un grupo de vecinos de la zona de Avenida Moreno, entre calles Rodríguez y Sor Mercedes Guerra, pide a las autoridades competentes que intervengan de forma urgente para corregir un pozo de gran tamaño que quedó tras una obra de redes de agua y que no fue señalizado desde su origen.

Según los residentes del sector, el pozo es profundo y de gran diámetro, lo que representa un riesgo constante para quienes circulan por esa arteria. Ciclistas y motociclistas habrían sufrido varios incidentes al caer o esquivar el bache, incluso sin lluvia.

Los vecinos advierten que cuando llueve, el pozo se llena de agua y pasa inadvertido, aumentando las posibilidades de accidentes graves. De hecho, fueron los vecinos quienes improvisaron una señalización con un hierro y una bolsa, para advertir a quienes pasan por allí.

El deterioro no afecta solo a quienes se desplazan en bicicleta o moto: también los automovilistas han reportado golpes y daños en los vehículos al pasar por encima del sector deteriorado, lo que ha generado malestar entre quienes transitan a diario por ese tramo de tráfico frecuente.

Los vecinos manifestaron que ya realizaron reclamos ante el organismo correspondiente, solicitando una señalización adecuada y la reparación inmediata del pozo. “Tememos que ocurra un accidente de mayor gravedad si no se actúa cuanto antes”, expresaron, haciendo un llamado a las autoridades municipales para que prioricen este reclamo y eviten consecuencias lamentables en la circulación urbana.

El pedido de los residentes se suma a reclamos similares de la comunidad por el mantenimiento de calles y avenidas de la ciudad, donde la seguridad vial es una preocupación constante para quienes utilizan el espacio público a diario.