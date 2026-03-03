Tras la autorización de SENASA a la dosis de Tecnovax, el ministro de Desregulación defendió la apertura del mercado.

Hoy 18:03

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró la aprobación de una nueva vacuna contra la fiebre aftosa y habló de “una batalla moral”.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La autorización fue otorgada a la empresa Tecnovax por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) tras casi 2 años de trámites regulatorios.

En Brasil es un producto bivalente elaborado por el laboratorio Ourofino Saúde Animal.

“La aprobación de la vacuna antiaftosa usando el procedimiento de equivalencia es el fin de una batalla innecesaria que duró dos años”, afirmó el funcionario, y remarcó que ese mecanismo “ya lo utilizaba SENASA para el resto de las vacunas animales”.

En un extenso mensaje en su cuenta de X (ex Twitter), Sturzenegger vinculó la decisión con el discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso y sostuvo que la discusión en torno a la aftosa excede lo técnico.

“La batalla es moral”, afirmó, al cuestionar un modelo en el que, según su visión, algunas empresas utilizaron herramientas del Estado para sostener posiciones dominantes. Aclaró que la medida no apunta “contra empresarios”, sino contra un esquema que, según dijo, premia el lobby y no la competitividad.

Al respecto, el ministro sostuvo: “Cuando el Presidente criticó a algunos empresarios no estaba criticando a los empresarios; este gobierno quiere empresarios exitosos”.

Sin embargo, aclaró que lo que se cuestiona es “un modelo donde se usa el poder autoritario del Estado para redistribuir el ingreso de los argentinos a favor de ciertas empresas”.

“En ese modelo los empresarios no triunfan por el valor que aportan a la sociedad, sino por su capacidad de lobby o por su tolerancia a la corrupción”, expresó.

Y agregó: “La invocación del Presidente a cambiar este sistema no es económica sino moral. Un mercado libre lleva justicia adonde antes había favoritismo”.